Не нашли нужный вам дизайн?
Торт по собственному эскизу - это уникальная возможность воплотить ваши мысли в настоящий кулинарный шедевр.
Мы всегда рады новым идеям!
Если у вас есть фотография или эскиз будущего торта вы можете выслать его нам на почту или сделать заказ торта по эскизу в нашем интернет-магазине.
Более 20 видов начинок для тортов
Волшебные руки кондитеров
Все кремы на основе натуральных ингредиентов
Воздушный бисквит
Услуга – торты на заказ с доставкой сегодня пользуется особенной популярностью. Доступные цены на оригинальные, вкусные и очень красивые кондитерские изделия позволяют приобрести любой из представленных в галерее вариантов или заказать эксклюзивные кондитерские изделия.
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