Торты на заказ с доставкой

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Лидеры продаж

Хит
Торт Ягодный с печеньем
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Торт Ягодный с печеньем
Артикул: U-262
1190 руб/кг

 

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Торт Тачки
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Торт Тачки
Артикул: D-9
1390 руб/кг

 

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Торт «Пионы»
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Торт «Пионы»
Артикул: U-259
1290 руб/кг

 

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Торт Локомотив футбольная команда
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Торт Локомотив футбольная команда
Артикул: U-284
1190 руб/кг

 

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Корпоративные торты

Торт Политый шоколадом со сладостями
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Торт Политый шоколадом со сладостями
Артикул: U-255
1190 руб/кг

 

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Торт ГАИ
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Торт ГАИ
Артикул: U-283
1190 руб/кг

 

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Торт для Газпром
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Торт для Газпром
Артикул: K-57
1190 руб/кг

 

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Торт Коробочка с бантиком
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Торт Коробочка с бантиком
Артикул: U-1
1290 руб/кг

 

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Торты на праздник

Скидка
Торт с бутылкой Виски
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Торт с бутылкой Виски
Артикул: U-266
1390 руб/кг 1190 руб/кг

 

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Торт Фруктовый с макарунс и шоколадом
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Торт Фруктовый с макарунс и шоколадом
Артикул: U-63
1190 руб/кг 990 руб/кг

 

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Торт Чемодан с долларами
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Торт Чемодан с долларами
Артикул: U-166
1190 руб/кг

 

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Торт Радуга политый шоколадом
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Торт Радуга политый шоколадом
Артикул: D-320
1290 руб/кг 990 руб/кг

 

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Торт по вашему эскизу

Торт по Вашему эскизу

Не нашли нужный вам дизайн?

Торт по собственному эскизу - это уникальная возможность воплотить ваши мысли в настоящий кулинарный шедевр.

Мы всегда рады новым идеям!

Если у вас есть фотография или эскиз будущего торта вы можете выслать его нам на почту или сделать заказ торта по эскизу в нашем интернет-магазине.

Что такое торт от Магиссимо?

 
20 видов начинок

Более 20 видов начинок для тортов

Волшебные руки кондитера

Волшебные руки кондитеров

Натуральные ингридиенты

Все кремы на основе натуральных ингредиентов

Воздушный бисквит

Воздушный бисквит

Факты о компании

12
лет на рынке
55985
изготовленных тортов
45
сотрудников
1800
постоянных клиентов
25
эксклюзивных начинок

Кондитерская "Магиссимо"

 

Услуга – торты на заказ с доставкой сегодня пользуется особенной популярностью. Доступные цены на оригинальные, вкусные и очень красивые кондитерские изделия позволяют приобрести любой из представленных в галерее вариантов или заказать эксклюзивные кондитерские изделия.


Скидки и подарки постоянным клиентам

Удобная форма оплаты

Зарегистрированный товарный знак

Натуральные, высококачественные ингредиенты

Доставка

Собственное производство

Заказ в один клик

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+7 (965) 265-44-22

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Магиссимо

Как нас найти?

Офис:

125581, г. Москва, ул. Ляпидевского, д. 2а

Производство:

г. Лобня, ул. Текстильная, д. 1

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Телефоны

8 (495) 660-77-30

8 (905) 552-43-78

Мы на связи

TORT-ZAKAZ.RU

TORTIK552

636592574

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